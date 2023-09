Migranti, 800 prelevati dalla nave Diciotti

800 migranti sono stati prelevati ieri in mare dalla nave Diciotti della Guardia costiera. “La nave Diciotti sta facendo un ottimo lavoro di filtro perché sta raccogliendo, direttamente in mare, numerosi migranti, al momento circa 800, che verranno portati in altri porti e quindi saranno 800 in meno per Lampedusa”, ha spiegato ieri il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

“Abbiamo migiliaia di persone all’hotspot e altre al molo Favarolo, in attesa di scendere dai barchini scortati dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Stiamo tenendo abbastanza bene, ricordo che circa 15 giorni fa abbiamo gestito quasi 4.500 persone”. rainews.it

Migranti, ieri circa 4000 giunti a Lampedusa

Oltre 4.000 persone nell’hotspot di Lampedusa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola nella serata di ieri si registrava la presenza di 4.686 persone, con circa 4mila arrivati solo nell’ultimo giorno. Ma il numero viene aggiornata di continuo. Intanto il traghetto di linea Galaxy è partito da Lampedusa: a bordo ci sono 600 dei migranti sbarcati nelle ultime ore che, in serata, giungeranno a Porto Empedocle.