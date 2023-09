Malore improvviso, Erika muore a 43 anni

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Muore a soli 43 anni uccisa da un malore improvviso. Erika Ganassi, madre di due figli, si è spenta domenica scorsa mentre era nella sua abitazione di Fellegara. Lascia il marito Alessandro Maestri, due figlie, i genitori Maurizia e Luciano, il fratello Alan e tutti i parenti ora uniti nel dolore.

Quando ha accusato il malore, i familiari hanno chiamato subito il 118 che ha mandato i soccorritori sul posto: putroppo, quando sono arrivati, per la donna non c’era più nulla da fare. La salma è stata poi trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Magati di Scandiano per l’estremo addio.

Era anche già stata fissata la data delle esequie con l’affissione dei manifesti funebri, ma poi i funerali sono stati sospesi e probabilmente, sulla salma, sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. Fellegara è in lutto: la notizia della morte di Erika Ganassi si è diffusa velocemente nella frazione scandianese. Molti anche i messaggi di condoglianze per i suoi famigliari pubblicati su Facebook.

