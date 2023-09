Malore nel sonno, 55enne trovato morto dalla compagna

È andato a letto, si è addormentato, ma poi non si è più svegliato. Tragedia a Ponte Sasso di Fano, dove Ivo Tarini – 55enne senza particolari patologie – è stato trovato senza vita dalla sua compagna. È successo nella notte tra sabato e domenica.

L’uomo – stimato operaio nel settore della nautica – era da poco andato a letto. Una volta raggiunto, la sua compagna si è accorta che non stava più respirando. Da lì i soccorsi, chiamati immediatamente, ma il 118 non ha potuto fare più niente per lui. L’ipotesi più accreditata è quella di un arresto cardiocircolatorio. Probabilmente verrà disposta un’autopsia per fare chiarezza sull’accaduto. www.viverefano.com