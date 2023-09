Borseggiatori scatenati a Roma: 19 stranieri arrestati

In attesa in banchina e alle fermate ma anche direttamente sui convogli della metropolitana, pronti a scappare all’apertura delle porte in stazione. Vittime predilette dei borseggiatori i turisti in visita nella Capitale. Diciannove gli arresti effettuati dai carabinieri di Roma che hanno intensificato i servizi anti borseggio nelle aree del centro storico maggiormente frequentate e a bordo dei mezzi pubblici, presso le stazioni della metropolitana della Capitale e gli esercizi commerciali.

In via dei Fori Imperiali, i militari del comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato in flagranza un ragazzo e una ragazza, entrambi 21enni di origini romene, sorprese dai carabinieri subito dopo aver asportato il portafogli, contenente circa 500 euro, di una turista argentina. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Presso la fermata metropolitana Spagna, i carabinieri della stazione Roma Quirinale hanno sorpreso tre cittadini romeni di età compresa tra i 20 e i 48 anni, dopo aver asportato con destrezza il portafogli di una ragazza di origini filippine che si trovava a bordo del convoglio. I tre alla vista dei militari sono subito scesi dal convoglio e hanno tentato una breve fuga a piedi ma sono stati subito raggiunti e bloccati.

Sempre nei pressi della fermata metropolitana Spagna, questa volta i carabinieri della stazione Roma Viale Libia hanno arrestato in flagranza due cittadini cileni di 34 e 43 anni, sorpresi subito dopo aver asportato il portafogli a una turista indiana, con l’aiuto di un complice, che è riuscito a sottrarsi all’arresto, facendo perdere le proprie tracce.

Sei le persone arrestate dai carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, di età compresa tra i 18 e i 52 anni, tutti stranieri. Quattro sono stati sorpresi dai militari, all’interno del convoglio metropolitano all’altezza della fermata Repubblica, mentre erano intenti ad asportare il cellulare a una donna e a un uomo e il portafogli a una turista tedesca. Entrambi i telefoni e il portafogli sono stati recuperati e restituiti alle vittime.

