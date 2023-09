Mattarella: “9 settembre 1943 prese inizio il riscatto nazionale”

“Fu un sentimento di sbandamento che accompagnava lo svelamento di un inganno, quello del regime fascista, aggiunto alla acquisita consapevolezza della rottura del patto tra monarchia e popolo. In quei terribili giorni e da li’ sino alla fine del conflitto, l’Italia ha pianto migliaia di morti, uomini e donne, militari e civili, in patria e all’estero, accomunati dal desiderio di vivere in pace, in un paese libero, lasciandosi alle spalle la dittatura e gli orrori della guerra.

“Tanti italiani morirono perche’ la Patria riprendesse il suo autentico e libero percorso nella storia. Da quel 9 settembre del 1943 prese inizio il riscatto nazionale, la lotta di Liberazione”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Asinara per ricordare l’affondamento della corazzata Roma il 9 settembre del 1943.

“Pio XII avrebbe affermato che peggio di così non poteva andare: si rimaneva esposti alla violenza dei tedeschi e al cinismo degli angloamericani, a cui si aggiunsero le “marocchinate” francesi ”