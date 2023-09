Ucraina, Meloni: ‘fiera delle scelte fatte dall’Italia’

“Credo che la voglia del popolo ucraino di difendere la propria libertà abbia sorpreso soprattutto chi ha invaso l’Ucraina”: lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana nell’ambito del festival del Corriere della Sera ‘Il Tempo delle Donne’ a Milano.

“Ritengo che abbia smentito con i fatti quelli che per interesse e propaganda dicevano che non avremmo dovuto aiutare l’Ucraina perché tanto era una battaglia persa, e non lo era. Le stesse persone che oggi ci dicono che non dovremmo aiutare l’Ucraina per evitare un’escalation”, ha continuato.”Sono fiera delle scelte fatte, dell’affidabilità dell’Italia, del modo in cui l’Italia ha affrontato questa stagione, questa guerra. Se oggi si può parlare di pace è perché oggi vi è un equilibrio sul campo, senza quello non avremmo avuto la possibilità di una pace”, ha concluso. (askanews)