Emilia R., ponte appena costruito da Ente parchi crolla in fase di collaudo

Il ponte ciclopedonale costruito nelle ultime settimane a Borgo Rivola, una frazione di Riolo Terme, in provincia di Ravenna, è crollato durante la fase di collaudo. La struttura non ha retto il peso delle taniche d’acqua, ripiegandosi su se stessa. L’opera era stata concepita per rimpiazzare il collegamento ciclopedonale sul Senio, già compromesso dal maltempo.

Sebbene il cantiere sia stato più volte danneggiato dalla piena del corso d’acqua, la passerella era stata completata con urgenza per garantire il passaggio a bici e pedoni. Fatale il collaudo, con le prove di carico che l’hanno fatta crollare. L’incidente, portato alla luce dagli esponenti locali del Popolo della Famiglia, ha spinto il consigliere regionale Andrea Liverani ad annunciare un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna.

“Certo, son soldi buttati da parte della Regione, e questo è grave – scrive in una nota l’esponente della Lega – ma è anche una tragedia sfiorata perché la passerella sul Senio, crollata a Borgo Rivola, era già stata aperta e utilizzata nei giorni scorsi dagli abitanti della zona prima della sua inaugurazione ufficiale”.

