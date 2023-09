Migranti, il Pd finanzia Open Arms che viola le norme italiane

di Alessandro Gonzato – Toh: ora il Pd finanzia i fuorilegge alla luce del sole. Lo fa tra i riflessi del Tirreno, sul ponte della Open Arms, la nave dell’omonima Ong che dal 23 agosto è in stato di fermo per aver deliberatamente violato le norme introdotte dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La Ong è stata multata di 10mila euro e la nave, fermata per 20 giorni, fino all’11 settembre rimarrà ormeggiata nel porto di Marina di Carrara.

Open Arms mentre era nel Mediterraneo tra Libia, Tunisia e Sicilia aveva effettuato “salvataggi multipli”, almeno tre. Caricati a bordo i primi migranti raccolti su un barchino non si è diretta subito verso il porto sicuro assegnato dal Viminale ma ha aspettato di essere piena, e alla fine ne ha stipati 196. Il Pd, sezione Toscana, ha annunciato che parte di quei 10mila euro da pagare allo Stato italiano li hanno reperiti i dem: «L’idea che un nostro contributo si trasformi in pasti, salvagenti, abiti, coperte e opere di manutenzione di questa nave pronta a salpare di nuovo, ci fa sentire parte delle loro missioni, mentre sosteniamo politicamente ogni giorno una politica migratoria fatta di accoglienza».

Your browser does not support the video tag.

E poi, Emiliano Fossi, il segretario del Pd Toscana: «Quando una nostra delegazione è salita a bordo della Open Arms ci siamo subito attivati e stiamo promuovendo ulteriori iniziative di solidarietà nelle nostre federazioni locali oltre a raccolte fondi parlamentari».

La Tunisia è nel caos? Il Pd tifa per gli sbarchi di massa in Italia

Gli scafisti fanno affari d’oro con le partenze di gommoni e carrette varie lasciate in mezzo al mare? I dem fanno spallucce. Le Ong attirano nel Mediterraneo migliaia di migranti al giorno e vìolano le norme? Il Pd finanzia le navi “umanitarie”. «Il Pd Toscana è con voi», dicono i dem a Open Arms, «vi ringrazia e sostiene le vostre missioni in mare con cui vengono salvate da morte certa centinaia di persone». Ha gioco facile, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori al parlamento europeo:

«Mentre l’Italia è impegnata nella dura battaglia contro l’immigrazione illegale e i trafficanti di morte, il Pd si schiera dalla parte dell’illegalità finanziando apertamente una nave sotto sequestro per aver violato il nuovo decreto varato dal governo e indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». All’attacco anche il senatore di Fdi Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia: «Fino a ieri erano noti per le passerelle sulle imbarcazioni delle Ong che navigavano nel Mediterraneo. www.liberoquotidiano.it