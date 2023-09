Uccide la ex compagna e si toglie la vita. Lei lo aveva già denunciato

Omicidio-suicidio mercoledì sera nel Trapanese. Un uomo, Angelo Reina, originario di Valderice, di 42 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex compagna, Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi. Reina ha chiesto alla donna un incontro per “chiarire”, dandole appuntamento nell’azienda di famiglia e l’ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto, all’ingresso di Castellammare del Golfo, e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. La vittima aveva denunciato l’ex per stalking nel 2020.

L’uomo ha puntato contro la vittima la pistola sparando almeno tre colpi. Marisa Leo lavorava presso le cantine “Colomba Bianca” dove si occupava di marketing, mentre Reina gestiva un vivaio di famiglia nelle campagne del Marsalese. La coppia aveva una bambina di tre anni, ma i due non stavano più insieme da tempo. Lui le aveva chiesto un appuntamento per “chiarire”, appuntamento rivelatosi fatale per la 39enne. Qui i consigli delle procure alle donne sul perché evitare “l’incontro chiarificatore”.

Your browser does not support the video tag.

Sindaco di Salemi: “comunità sconvolta”

“La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’Amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa…”. Così il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, sulla tragedia che ha sconvolto il paese in provincia di Trapani.

Colleghi della vittima”: Siamo sconvolti”

“In azienda siamo tutti sconvolti per quanto è successo. Non abbiamo la forza di lavorare”. Lo ha detto Giuseppe Gambino, il direttore della cantina dove lavorava Marisa Leo. “Mercoledì abbiamo lavorato tutto il giorno insieme in azienda – ha raccontato – poi ci ha detto che doveva incontrare l’ex convivente per prendere la bambina”. Poi la drammatica notizia dell’omicidio-suicidio. Giuseppe Gambino ha pubblicato un post su Facebook, allegando una foto insieme a Marisa Leo: “Infinitamente grato per tutto ciò che mi hai donato”, le sue parole. tgcom24.mediaset.it