Von der Leyen: ‘vogliamo creare posti di lavoro in Africa’

Kenya, 05 settembre 2023 “Vogliamo collaborare con voi per creare catene di valore locali, per creare buoni posti di lavoro qui in Africa. Vogliamo condividere con voi la tecnologia dei talenti europei. Vogliamo investire nelle competenze quindi dei lavoratori locali. Questo è fondamentale per i giovani perché più forti siete come fornitori, più l’Europa diversificherà le catene di approvvigionamento verso l’Africa e più entrambi ridurremo i rischi per le nostre economie. È un chiaro win win”, le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen in Kenya.

Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista