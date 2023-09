Per sei mesi ha minacciato la famiglia che lo ospitava costringendoli a dargli soldi, circa mille euro. Per questo i carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato un uomo di 27 anni di origini ucraine per estorsione.

Secondo quanto ricostruito, le minacce sarebbero andate avanti per mesi, facendo vivere il nucleo familiare in un vero e proprio clima di terrore. Esasperato dalle continue richieste di denaro, il capofamiglia ha deciso di denunciare tutto.

