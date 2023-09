Malore fatale, 42enne trovato morto in casa

Udine – Un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Così è morto Raffaele Spada, 42 anni. L’uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri, domenica 3 settembre, nella sua abitazione, in via Reconquista, nella zona di San Domenico. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il 42enne non c’era più nulla da fare, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

www.udinetoday.it