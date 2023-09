Censura e propaganda. PIAZZA LIBERTA’: intervento del generale Piero Laporta

CENSURA E PROPAGANDA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del Generale Piero La Porta – Autore del libro “Raffiche di bugie in via Fani” – estratto dalla puntata di sabato 2 settembre 2023

La libera manifestazione del pensiero non solo è garantita dalla Costituzione, ma è sacra. Sacra come sacra è la vita. Come sacra è la salute. Come sacra è la libertà.

Ciò nonostante, mai come in questa epoca, la vita, la salute, la libertà sono in grave pericolo.

Il generale Laporta ci parla della cecità del potere. Il progresso è frutto della libertà, limitando la libertà si danneggia anche l’economia e si rende la gente più povera. Questo innesca un meccanismo autodistruttivo del potere.



