Francia: anziani ospitano gratis un rumeno, lui incendia la casa

Il sospettato dell’incendio mortale di Mantes-la-Ville (Yvelines) ha confessato. Il cittadino rumeno, nato nel 1979, ha ammesso di aver appiccato il fuoco all’abitazione di una coppia di ottantenni presso i quali soggiornava gratuitamente, provocando la morte della moglie.

Verrà aperta un’indagine giudiziaria per “omicidio volontario” e il presunto piromane sarà deferito al tribunale di Versailles per la sua accusa. La Procura ne chiederà la carcerazione preventiva.

Your browser does not support the video tag.

Il sospettato ha dato fuoco alla sua stanza perché gli era stato rifiutato il denaro

L’indagato, ospitato da tempo dalla coppia, si è mantenuto e ha abusato della gentilezza dei suoi ospiti. Quest’uomo in situazione irregolare aveva preso l’abitudine di ricevere venti euro al giorno dal dentista. Quella mattina ne aveva ancora un po’, ma l’anziano ha rifiutato. Il quarantenne avrebbe poi versato alcol denaturato nella vecchia sala d’attesa, trasformata in camera da letto per accogliere lui e un suo connazionale che aveva da poco fatto le valigie, prima di azionare l’accendino.

https://www.fdesouche.com