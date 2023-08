Meloni si fa la villa da un milione di euro

Giorgia Meloni cambia casa e passa in una villa con piscinetta. La premier ha firmato il contratto preliminare da 1,1 mln di euro versando 300 mila €. Secondo le previsioni – riporta Il Fatto Quotidiano – entro due mesi entrerà in possesso della sua nuova abitazione. La piccola piscina dovrebbe essere realizzata entro fine mese, come il resto dei lavori, sulla base di una relazione di progetto approvata dalla premier. L’underdog della Garbatella corona così la sua ascesa anche immobiliare.

Da piccola condivideva il letto con la sorella Arianna nella casa materna di 45 mq e a breve entrerà in una villa da 350 mq. La stessa Meloni, interrogata dal Fatto sul nuovo acquisto, ha anche svelato dove vive attualmente. “Risiedo – spiega la premier – presso abitazione privata – e non in un palazzo pubblico – di cui ho provvisoriamente legittima disponibilità in comodato modale”.

Poi il botta e risposta col giornale di Travaglio che svela alcuni dettagli sulla situazione della casa. “Mi interessa sapere – chiede Meloni – come sappiate quale sia lo stato dei lavori. Siete entrati nell’abitazione?”.

Questa la replica: “No, abbiamo solo guardato dalla strada”.

La premier risponde a tutte le domande e poi chiede di non esagerare con i dettagli. “Sull’ubicazione, per ragioni di sicurezza, abitandovi anche con mia figlia minore, non intendo dare ulteriori informazioni. Vi invito, anzi, alla massima prudenza, sia sulla mia attuale residenza sia su quella futura”, Poi l’affondo finale: “Spero che almeno stavolta prima di mettere in piazza la mia vita privata abbiate una notizia da dare ai lettori”. affaritaliani.it