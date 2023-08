Festa dell’Unità, Schlein: “lottare per un’Europa unita”

Ravenna, 31 ago. – “Siamo qui per rilanciare le battaglie della nostra estate di militanza: ci stiamo mobilitando in tutto il Paese con molte iniziative. La festa è un punto di raccolta. Ringrazio tutti i volontari senza i quali non saremmo quello che siamo, non sarebbe possibile per noi organizzare queste feste che sono un momento di ritrovo e socialità, ma anche un momento di lotta politica, un momento per disegnare insieme il futuro che vogliamo per questo Paese e per l’Europa”.

Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella giornata inaugurale della Festa nazionale dell’Unità a Ravenna.”Dobbiamo continuare a lottare per quell’utopia di un’Europa unita, che insieme riesce a garantire alle future generazioni un futuro di prosperità, di maggiori opportunità, di maggiore giustizia sociale” ha aggiunto Schlein citando l’anniversario degli 80 anni dal primo discorso di Altiero Spinelli sull’Europa.”È una grande lezione ancora oggi, quella che i nazionalismi in questo continente hanno sempre prodotto soltanto una cosa: la guerra” ha concluso la segretaria del Pd. (askanews)