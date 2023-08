UE, Borrell: “20 miliardi di aiuti militari a Kiev fino al 2027”

“Sostegno militare di 20 miliardi per l’Ucraina per i prossimi 4 anni”, quindi 5 miliardi all’anno fino al 2027. Questa e’ la proposta dell’Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue, Josep Borrell, ai ministri degli Esteri degli Stati membri, riunitisi ieri e oggi a Toledo, in Spagna, per la riunione informale del Consiglio. “All’Ucraina serve un finanziamento che sia sostenibile e prevedibile. I ministri hanno mostrato il loro consenso a proseguire con il sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto Borrell. ANSA