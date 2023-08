Covid e influenza, Pregliasco: ‘accelerare preparazione campagna vaccinale’

“Quello che vedo negativamente è che non c’è ancora – salvo una circolare quadro sulla vaccinazione Covid – un’azione più stringente e organizzata per poter eseguire una campagna vaccinale influenza-Covid più strutturata”. Per il virologo Fabrizio Pregliasco è importante adesso accelerare sulla pianificazione delle attività di immunizzazione in vista della stagione invernale. Obiettivo: proteggere le persone più fragili e a rischio di forme gravi derivanti da questi virus.

“Concordo con quelle che sono state le indicazioni degli oncologi e di altri specialisti. Soprattutto nelle strutture sanitarie e sociosanitarie è da rilanciare questa attenzione alla protezione dei fragili, perché davvero è naturale, per tantissime cose, abituarsi al rischio. E abituandosi al rischio si abbassano le difese – evidenzia all’Adnkronos Salute il docente dell’università Statale di Milano – Anche tra il personale sanitario c’è un’abitudine ad affrontare il rischio infettivo e quindi a non considerare questa problematica importante che ancora deriva dal Covid per chi è fragile. Ma va sempre considerato che magari ci sono soggetti fragili che non si sono vaccinati o non hanno fatto tutte le dosi raccomandate o gli ultimi richiami” e quindi non sono adeguatamente protetti. (Adnkronos Salute)