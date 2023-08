Ruba la borsa a una 73enne invalida, fermato maghrebino

Rimini – Continuano i controlli e i servizi specifici di presidio da parte dei Carabinieri nel litorale riminese e riccionese, ancora affollato dalla presenza di numerosi turisti nonché dai molti giovani che non sono voluti mancare ai tanti appuntamenti organizzati dai locali della riviera.

Durante le scorse ore i militari hanno tratto in arresto un ragazzo di origini maghrebine incensurato e regolare sul territorio per il reato di furto. Il giovane, dopo aver notato un’autovettura in sosta temporanea e con a bordo una donna 73enne, invalida, che aveva appoggiato la propria borsetta sul sedile anteriore del passeggero, ha cercato fulmineamente di aprire la portiera, e dopo aver afferrato la borsetta è fuggito immediatamente.

Le pronte ricerche effettuate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini, grazie a una precisa descrizione del presunto responsabile da parte della donna, hanno permesso di individuare e bloccare il giovane poco dopo, con ancora parte della refurtiva in suo possesso.

I beni recuperati sono così subito stati restituiti all’anziana, mentre il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista nelle prossime ore.

