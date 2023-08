Cividale: ‘migranti minorenni danneggiano, insultano, sputano’. Residenti infuriati

Cividale – «Sta creando un allarme diffuso e non più tollerabile. Va allontanata il prima possibile. I cittadini sono esasperati e la situazione è insostenibile. La struttura ospitante aumenti il livello di controllo».

È la denuncia – appello diffusa dal consigliere regionale cividalese, Roberto Novelli, ex parlamentare forzista, all’ennesima cronaca dettagliata che gli è giunta dai cividalesi ormai molto più che preoccupati.

Da presidente della VI Commissione consiliare, che ha nelle sue competenze anche le Politiche della cooperazione allo sviluppo e all’immigrazione, contestualmente ha segnalato alle autorità preposte «la necessità di visitare quanto prima perlomeno le strutture più importanti che accolgono i minori».

L’ultimo episodio che ha fatto scattare la presa di posizione del consigliere regionale, Novelli l’ha raccolta ieri mattina. «Sabato sera, dalle 20.30 in poi, piazza Picco, come accade ogni sera, è presa in possesso da loro, insultano la gente, sputano, saltano in piedi sulle panchine, urlano».

