PIAZZA LIBERTA’, intervento di Giorgio Celsi, presidente dell’associazione ‘Ora et Labora in difesa della Vita’ – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023



In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata e gestita da organizzazioni pseudo-istituzionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam. Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza e consapevolezza ed anche in questa puntata cerchiamo di farlo.

Giorgio Celsi presenta una Proposta di Legge di Iniziativa Popolare in difesa della Vita: “Un cuore che batte”.

“Si chiede l’introduzione, nell’art.14 della Legge 194 del 78, del comma 1-bis, che prevede l’obbligo per il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza, di far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e farle ascoltare il battito cardiaco.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.