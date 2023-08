Malore fatale, muore volontario della Croce Rossa

Non ce l’ha fatta Luca Rigo, autista di ambulanze e volontario della Croce Rossa. Il 57enne ieri, domenica 27 agosto, è stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa a Lignano. L’uomo stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia ed è stato trasferito con urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Luca Rigo era originario di Polcenigo ed era un punto di riferimento nella sanità friulana: da tempo aveva svolto la professione entrando nel comitato della Croce Rossa Italiana di Palmanova oltre a essere conosciuto anche nella sede di Pordenone. Di recente aveva stretto una collaborazione con la cooperativa Arkesis, diventando responsabile della gestione dei soccorsi ambulanti all’interno del centro di primo intervento di Aviano. I funerali che, saranno celebrati giovedì 31 agosto alle 11 nella Chiesa di San Giovanni a Polcenigo, saranno preceduti dal rosario in programma il 30 agosto sempre nella stessa sede.

