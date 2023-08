Foggia, tabaccaia uccisa a coltellate

A Foggia una donna 72 anni, Francesca Marasco, è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria, in via Marchese De Rosa.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. La vittima era la proprietaria dell’esercizio commerciale.

Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l’autore dell’omicidio. A supporto dell’attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Il corpo scoperto da un cliente

La tabaccheria era stata appena riaperta dopo il periodo di ferie. L’arma con cui la donna è stata uccisa è stata ritrovata dai carabinieri a poche decine di metri dall’attività commerciale. E’ stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell’ordine e i soccorsi. – foto Ansa –

