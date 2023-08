Sirolo, ucciso in strada a colpi di fiocina: caccia a un uomo di colore

Sirolo, 27 agosto 2023 – Ucciso in strada a colpi di fiocina: choc nel pomeriggio, attorno alle 17, a Sirolo, in provincia di Ancona. I fatti si sono consumati in via Cilea, ora chiusa, davanti agli occhi attoniti di tanti passanti di ritorno dal mare. A perdere la vita un 23enne di origini albanesi, che sarebbe stato colpito per futili motivi, dopo un diverbio stradale, da un’altra persona, con un fucile da sub.

Pare che all’origine della furia omicida ci sia una mancata precedenza oppure una discussione rispetto alla velocità troppo lenta di un veicolo. Si dà la caccia al killer, un uomo di colore fuggito forse a bordo di una una Polo bianca. Con lui ci sarebbe stata anche una donna. Posti di blocco sono stati organizzati in tutta la provincia.

www.ilrestodelcarlino.it