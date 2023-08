Ocean Viking preleva 439 migranti tra Lampedusa e Tunisia

È iniziato nel porto di Brindisi lo sbarco di 168 migranti che la nave Geo Barents di Medici senza fontiere (Msf) ha prelevato nei giorni scorsi al largo della costa libica. A bordo ci sarebbero 110 presunti “minori non accompagnati” , otto donne e 43 uomini. Provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sudan del Nord, Mali Costa d’Avorio, Guinea-Conakry, Cameroon. A quanto si apprende non si registrano particolari criticità nelle loro condizioni di salute.

Leggi anche

► Maschi e 17enni: allarme su 20mila “minori stranieri non accompagnati”

Your browser does not support the video tag.

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine, che annunciano un rinforzo del moto ondoso e dei venti, ha fatto slittare l’arrivo a Genova della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée che ha recuperato 439 migranti tra Lampedusa e Tunisia. Lo scrive Rai News. L’arrivo a Genova era previsto per lunedì ma vento forte e mareggiate previsti sul Mediterraneo occidentale porterà la nave prima nel porto di Vibo Valentia, dove sbarcherà una parte dei viaggiatori.