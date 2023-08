Malore improvviso, muore sacerdote di 45 anni

Massimiliano Nobile, sacerdote originario di Partinico, che da anni operava nella Diocesi di Messina, è morto in Albania a causa di un malore nel pomeriggio di venerdì scorso. Aveva 45 anni. A darne notizia è stato padre Giorgio Nalin, superiore dell’Istituto di via Santa Cecilia con il rettore della basilica di Sant’Antonio padre Mario Magro. Don Nobile, superiore della comunità di Villa Santa Maria a Faro Superiore (Messina), si trovava nella città albanese di Shenkoll per una missione della congregazione.

Tanti i messaggi di cordoglio sul web per la morte di Nobile. Tra questi anche quello del Comune di Partinico firmato dal sindaco Pietro Rao:

“Il sindaco e l’amministrazione comunale – si legge su Facebook – intendono esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di padre Massimiliano Nobile. Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel sociale, Padre Massimiliano Nobile è stato un punto di riferimento morale per la comunità partinicese e non solo. Un uomo che ha vissuto sempre tenendo a mente i più alti valori morali e che con passione si è sempre donato al prossimo. Lascia, così, sgomenti la prematura scomparsa del nostro concittadino, la cui scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo“.

