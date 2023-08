Jesi, imprenditore Valter Valori trovato morto in casa

JESI – Choc in città per la morte improvvisa del noto imprenditore Valter Valori. L’uomo, 58 anni originario di Apiro, era consulente di energia presso la “W Solar Consulting srl”, specializzata nella vendita e installazione di pannelli solari. Celibe, abitava a Jesi da qualche tempo, in un appartamento di via Roccabella dove ieri pomeriggio verso le 18,30 è stato rinvenuto privo di vita. Era riverso a letto, forse stroncato da un malore fatale che lo ha colto nel sonno.

A lanciare l’allarme al 112, presumibilmente i fratelli, allarmati dal silenzio inconsueto di Valter, irraggiungibile al cellulare. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 con un’ambulanza e la Polizia locale con il comandante Cristian Lupidi. I Vigili del fuoco di Jesi hanno aperto la porta dell’abitazione, serrata dall’interno. L’uomo però era già morto e si presume che il decesso risalga a qualche giorno fa. La salma è stata trasferita alla Casa del Commiato di Bondoni (via dell’Industria a Castelplanio) dove sarà allestita la camera ardente.

