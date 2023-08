Estonia, la premier nei guai: chieste le dimissioni

VILNIUS, 25 AGO – Editoriali apparsi oggi sui tre principali quotidiani estoni (Eesti Pevalhet, Postimees e Ohtuleht) chiedono unanimamente le dimissioni della prima ministra Kaja Kallas. La richiesta arriva sulla scia delle rivelazioni secondo cui Stark Logistics, una società di trasporti di cui il marito della premier è azionista, avrebbe continuato fino ad oggi a realizzare profitti con la Russia.

Leggi anche

► Estonia, vietato l’ingresso al patriarca Kirill

► Estonia: possibile revoca del diritto di voto ai russi residenti

► Estonia, usare i beni sottratti ai russi in favore dell’Ucraina

Your browser does not support the video tag.

In un primo momento, Kallas aveva negato di essere a conoscenza dei rapporti dell’azienda con la Russia. Ieri, nel corso di una conferenza stampa, Kallas ha quindi negato la fondatezza delle accuse dichiarando che Stark Logistics avrebbe interrotto la sua attività in Russia nel mese di settembre.

La stampa ha tuttavia confutato le dichiarazioni della prima ministra dimostrando che l’azienda sta mettendo in atto un piano di sviluppo dei trasporti verso la Russia. Nonostante i rapporti commerciali di Stark Logistics con la Russia non configurino un’infrazione delle sanzioni europee nei confronti della Russia, i quotidiani hanno contestato a Kallas un atteggiamento costantemente evasivo mischiato a palesi menzogne. (ANSA).