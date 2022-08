Estonia, saranno rimossi tutti i monumenti di epoca sovietica

Il monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale della citta’ di Narva, citta’ al confine tra Estonia e Russia, e’ stato rimosso. Lo riferisce una nota del governo estone. Il monumento era stato al centro di una diatriba durata alcune settimane tra autorita’ cittadine e governo centrale. Il consiglio comunale di Narva, una citta’ la cui maggioranza e’ formata da cittadini di nazionalita’ russa, aveva inizialmente accennato alla possibilita’ di una discussione circa i tempi e i modi della rimozione del monumento.

Dopo l’invito delle istituzioni centrali estoni a non rinviarne la rimozione, il governo cittadino ha dato il nulla osta al suo trasferimento in un museo. Il governo estone ha optato per la rimozione di tutti i monumenti di epoca sovietica ancora presenti nello spazio pubblico dello stato. ANSA

