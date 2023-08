Arresto cardiaco, morto il manager Federico Dossena

Pelugo – Valrendena, 25 agosto 2023 – La sua Kelly, una cagnolina meticcia di media taglia di qualche anno, non ha lasciato avvicinare nessuno fino a quando i medici del servizio veterinario di Tione non l’hanno sedata. Ha difeso così, fino all’ultimo, il suo padrone, il manager Federico Dossena, 57 anni, residente a Polpenazze sul lago di Garda da alcuni anni, anche se originario del Milanese.

Un malore durante l’escursione

Dossena stava salendo al Carè Alto, sui monti della provincia di Trento, a circa 1900 metri di altezza, quando ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Probabilmente è morto nel giro di pochi secondi, vegliato solo dalla sua adorata cagnolina, che non ha lasciato avvicinare nessuno fino a che non è stata addormentata. L’allarme è scattato alle 10.30 di ieri.

Il veterinario per sedare Kelly

Per poter avvicinarsi a Dossena l’elicottero ha imbarcato un veterinario a Tione: è stato quest’ultimo che è riuscito ad iniettare un farmaco alla fedele amica di Dossena, facendola addormentare. Una volta sedata Kelly, il medico del 118 a bordo dell’eliambulanza ha potuto avvicinare Dossena, che era già morto. Dossena lavorava nel settore degli pneumatici. A Polpenazze lo ricordano a spasso con Kelly, sempre sorridente e affabile.

