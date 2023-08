“Parassiti, ignavi e cialtroni contro un Militare pluridecorato”

Il Gen. Roberto Vannacci è un Ufficiale della Brigata Paracadutisti “Folgore” più esattamente un Ufficiale Incursore del 9º Rgt. D’Assalto “Col Moschin” il reparto d’élite per eccellenza dell’EI.

Roberto Vannacci è stato anche al comando della Task Force (TF-45) in Afghanistan.

Queste le parole de Generale USA Stanley McChrystal:

“Non voglio rivelare dettagli. Posso solo dire che ho potuto osservare il lavoro e la professionalità di quella squadra (Task Force 45). Credo che gli italiani sarebbero orgogliosi dei loro soldati.”

(Stanley A. McChrystal, generale statunitense Comandante dell’International Security Assistance Force (ISAF) e dell’U.S. Forces in Afghanistan (USFOR-A), 6 marzo 2010.

Sono sconcertato dai commenti di alcuni parassiti, vili, ignavi e cialtroni, che non hanno alcun rispetto per un Militare pluridecorato di altissimo valore che ha avuto il merito da Ufficiale in servizio attivo, di esprimere in un libro le proprie libere opinioni, alla faccia dei lacchè del pensiero unico, dicendo ciò che la stragrande maggioranza degli elettori di “centro destra” pensano e che magari ipocritamente non osano dire pubblicamente. Ricordo per l’appunto al Ministro Crosetto che è stato eletto in un partito che ha vinto le elezioni, con i voti di quella maggioranza di Italiani, che condivide pienamente i Valori e le idee espresse dal Gen. Vannacci.

Gianluca Sciorilli (Esperto nei settori della formazione, sicurezza, difesa e intelligence in ambito internazionale incluse aree ad alto rischio)

PS: Ecco cosa recita l’Art. 14t2 del COM (Codice Ordinamento Militare):

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica. Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. uuu), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20