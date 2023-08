Milano in mano ai balordi, Sala in vacanza rosa shocking a Formentera

“Questa non è Ibiza”, recita il tormentone dell’estate Italodisco dei Kolors e Beppe Sala sembra incarnare perfettamente l’estate 2023: il suo agosto lo passa infatti a Formentera. Isola spagnola delle vacanze vip per antonomasia. Nel video, il manager prestato alla politica con il centrosinistra, corrisponde al perfetto politico del Pd a guida Elly Schlein. Colori non ordinari, con un rosa shocking che avrà fatto felice l’armocromista della Elly e addirittura un pallone in tono con cui giocare in acqua.

Il sito Whoopsee, che ha pubblicato in esclusiva il servizio, commenta con ironia le imprese da sirenetto del sindaco Sala a Formentera. «Ed eccolo, prima sotto l’ombrellone per bere un sorso d’acqua, poi in acqua mentre gioca con una palla, sorridente e felice alle prese con un bel bagno rinfrescante. D’altronde si sa, il lavoro del sindaco è molto duro, figuriamoci in una città come Milano che negli ultimi tempi ha dato molto a cui pensare. Speriamo che Formentera sia utile a ricaricare abbastanza le batterie del primo cittadino, per far sì che, da settembre, possa magari passare all’azione per risolvere uno i tanti problemi – che non vanno in ferie – della città, come ad esempio la sicurezza».

Mentre Sala è in vacanza, la vice Anna Scavuzzo assolve ai compiti istituzionali. Non è sfuggita l’assenza del primo cittadino ai funerali del sociologo Francesco Alberoni, un illustre milanese che ha avuto la sventura di morire con il sindaco a mollo nelle acque spagnole. Sui social, i commenti non sono teneri. «Eccolo …il sinistroide!!! Ma lui non va in stazione..non prende il treno..la metro .. non vede lo schifo e la violenza che c’è a Milano», commenta un utente. E un altro: «Lui a Formentera però la m… è solo Salvini che va al Papeete», attacca un altro ricordando i due pesi e le due misure. Romina C. argomenta: «Nel frattempo a Ferragosto tutti i parchi di Milano e il castello Sforzesco erano chiusi perché non hanno sistemato i danni fatti dal supertemporale. Quindi il milanese ad Agosto se non ha i soldi per andare al mare come il signor sindaco dove potrebbe andare? Magari in centrale a farsi derubare i 4 spiccioli rimasti».

Milanesi inferociti: tu ti diverti e Milano e in mano ai balordi

Un altro cittadino milanese scrive: «Più che altro con due parchi chiusi (Sempione e Porta Venezia ) da due mesi con alberi a terra ecc ecc. uno schifo. E lui è a farsi il bagnetto a Formentera ….e la gente che è rimasta a Milano ad agosto neanche poteva andare al parco a far correre il cane e prendere un po’ di refrigerio. Scandaloso». Durissima anche Manuela C. «Bravo divertiti intanto Milano è piena di balordi senza controllo. Ieri mattina in via viganò ore 9.30 un pazzo ubriaco dava di matto tirandosi giù i pantaloni e correndoci incontro. Fortunatamente c’era un ragazzo con il cane che lo ha allontanato. Mi diceva che abitando lì e stiamo parlando di una zona centrale, non c’è sicurezza e nessun controllo delle forze dell’ordine». Di rosa, in questo agosto per i milanesi, c’è solo il costume di Sala.

