Malore improvviso, muore ragazza di 26 anni

Dramma nella notte tra sabato e domenica: un ragazza di 26 anni è stata trovata morta in un appartamento, all’angolo tra la Statale 343 Asolana e via Nino Bixio a Casalmaggiore (Cr). L’allarme poco prima della mezzanotte: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118, ma per la giovane non c’era già più nulla da fare.

Gli accertamenti del caso sono stati svolti dai militari, in accordo con il pm di turno. Sull’abitazione non sono stati posti i sigilli: stando ai primi rilievi, la giovane sarebbe morta a causa di un improvviso malore. Un’impresa di onoranze funebri ha portato la salma in obitorio, messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. www.bresciatoday.it