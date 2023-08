Jesi, va in ospedale per una bronchite: 44enne muore per arresto cardiaco

Una donna di 44 anni è morta a Jesi, in provincia di Ancona, dopo essere andata i ospedale per una bronchite. Due ore dopo muore per un doppio arresto cardiaco. Come riporta Il Messaggero, è mistero su cosa abbia provocato il decesso: i medici hanno chiesto l’autopsia clinica per chiarirlo. L’esame anatomopatologico sarà eseguito con ogni probabilità nella giornata di oggi. La donna si chiamava Francesca Fossi ed era originaria di Jesi dove aveva studiato all’istituto d’arte Mannucci. Abitava e lavorava a Monte Roberto. Era dipendente della ditta Futura Confezioni.

La ricostruzione dei fatti

Il 17 agosto sui social aveva parlato di questa bronchite, che l’aveva costretta a prendere degli antibiotici. Pensava fosse causata dall’aria condizionata, dal contrasto termico. La terapia antibiotica – prescritta dal suo medico di famiglia – non stava funzionando. Tanto che venerdì la 44enne si è rivolta alla guardia medica. Lì le è stato prescritto un diverso antibiotico e le è stato consigliato di rivolgersi al 118 o andare in pronto soccorso.

Sabato sera la situzione è peggiorata ed è stata portata in ospedale in ambulanza. Il tempo di trasferirla in sala emergenza che il suo cuore ha smesso di battere. I sanitari hanno praticato 40 minuti di massaggio cardiaco per salvarla e sembrava ci fossero riusciti. I parametri erano tornati stabili. Subito sottoposta a Tac e a tutti gli esami clinici necessari, ma dopo neanche due ore, un secondo fatale arresto cardiaco. Stavolta purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si è spenta alle 2.25 di domenica mattina.