Donna morta dopo ore di attesa in ambulanza, familiari sporgono denuncia

Secondo i familiari non sarebbe stata assistita adeguatamente e la mancata tempestività delle cure potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale determinando il tragico epilogo. Il pm Elvira Curti, ha disposto la riesumazione della salma di una donna morta a gennaio nell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Una volta recuperato, il corpo sarà traportato all’Istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia.

Dopo l’accaduto i familiari della donna si sono rivolti a un avvocato per sporgere denuncia nei confronti dei medici e della struttura ospedaliera dove poi è deceduta. Per loro sarebbe stata lasciata ad attendere per ore sull’ambulanza e all’interno del pronto soccorso senza ricevere trasfusioni di sangue o altre forme di terapia. E a nulla sarebbero servite le loro richieste di occuparsi della donna prima che fosse troppo tardi.

Alla luce di quanto emerso la Procura di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati due medici ,accusati di omicidio colposo, così da consentire loro, in vista dell’autopsia programmata per domani lunedì 21 agosto al Policlinico, di nominare dei consulenti di parte per seguire l’esame autoptico che servirà ad accertare alcuni dettagli utili per l’inchiesta.

