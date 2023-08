Il ministro e il Generale

di Augusto Sinagra – Il libro “Il mondo al contrario” del Generale di Divisione Roberto Vannacci è per molti aspetti la conferma di un dato acquisito nella situazione di degrado cognitivo, culturale e morale in cui versa la nostra Repubblica: da un lato violenta e da altro lato ridicola.

Violenta perché non tollera un pensiero diverso (anche se condiviso dalla quasi totalità dei cittadini pensanti) da quello imposto specialmente da chi non è in grado di pensare; onde il pensiero diverso diventa eretico e dunque meritevole di immediata censura e persecuzione in danno di chi lo esprime. Violenta perché, come nel caso del Generale Roberto Vannacci, l’esigenza e l’ urgenza di difendere le… istituzioni democratiche, porta alla assoluta illegittimità procedimentale delle iniziative volte a reprimere il pensiero… sovversivo!! Ed è così che il noto Crosetto Guido annuncia con un … Twitter l’ “esame” (?) disciplinare del Vannacci-pensiero!!

Una Repubblica, poi, ridicola che proibisce di pensare (prima ancora che di dire e scrivere!) che eterosessuale ed omosessuale sono attitudini e condizioni tra di esse ben diverse. Aggiungendo poi – orribilis dictu – che la eterosessualità è la condizione normale!!!

Una Repubblica ridicola dove, come sempre, la gente parla senza prima leggere una minchia. Ed è quel che è accaduto al citato Crosetto Guido il quale ovviamente non ha letto il libro del Generale Vannacci e nonostante ciò straparla. Oppure – e ciò sarebbe ben più grave ma forse più probabile – lo ha letto e non lo ha capito o fa finta di non averlo capito, ma però annuncia sfracelli!

Vi è, tuttavia, un aspetto positivo in questa vicenda farsesca: vi sono ancora Ufficiali Generali che onorano l’Uniforme e il Grado e sono fedeli al giuramento reso, oltre che pensosi del bene comune e del comune sentire del Popolo italiano (dicendo la verità senza attendere il pensionamento, come di regola fanno i nostri vertici militari), che provocano sommovimenti sfinterici a livello governativo.

Al Signor Generale Roberto Vannacci tutta la nostra solidarietà e stima.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO