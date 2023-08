007 Usa: controffensiva di Kiev non raggiungerà i suoi obiettivi

Secondo l’intelligence statunitense, la controffensiva ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, la città-chiave del sud-est del Paese. Lo riferiscono al Washington Post fonti anonime. Se la previsione si rivelasse corretta, significherebbe che Kiev non riuscirebbe a ottenere uno dei principali obiettivi della sua controffensiva, cioè riuscire entro l’anno a bloccare il corridoio terrestre che collega la Russia alla Crimea.

Casa Bianca: “Guerra imprevedibile, facciamo il possibile per aiutare gli ucraini”

“Non commento le indiscrezioni di intelligence. Negli ultimi due anni ci sono state molte analisi su come la guerra si sarebbe evoluta. Noi stiamo facendo il possibile per sostenere gli ucraini. Non facciamo previsioni perché la guerra, questa guerra, è imprevedibile. Ho fiducia nel coraggio degli ucraini”. Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden, sulle indiscrezioni di intelligence del Washington Post, secondo le quali la controffensiva ucraina non raggiungerà gli obiettivi. tgcom24.mediaset.it