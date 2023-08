Sora, centralinista del Comune muore a 54 anni

Frosinone – Due comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Pallisco. L’uomo, 54 anni, si è spento nella serata di ieri nella sua abitazione di Villa Latina stroncato da un malore improvviso. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo, per il 54enne, centralinista del Comune di Sora, non c’è stato niente da fare. Pallisco lascia la moglie e due figli, familiari, amici e colleghi sconvolti non appena la notizia della sua improvvisa dipartita si è diffusa.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social non appena la notizia si è diffusa. In tanti ricordano la cordialità e la gentilezza di Alessandro Pallisco, padre e marito esemplare strappato all’affetto dei suoi cari.

