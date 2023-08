Indagato fotografo degli scatti osé alla moglie di Soumahoro

L’autore delle foto osé di Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per “diffusione illecita di dati sensibili”.

Secondo l’accusa, l’uomo ha pubblicato senza consenso sul suo blog professionale alcuni scatti che ritraevano Murekateke seminuda, realizzati dieci anni fa. “Foto personali di cui non ho mai autorizzato la pubblicazione”, ha detto la donna. Le immagini sono poi rimbalzate su giornali, siti e social.

“Quelle foto mi hanno devastata psicologicamente”

Come riporta La Repubblica, nel fascicolo aperto dai pm romani sono annotati anche i nomi di altri indagati, in questo caso per diffamazione. L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata a dicembre dalla stessa Murekatete. Quelle foto sono circolate poco dopo l’esplosione del caso della cooperativa Karibu, in cui la moglie di Soumahoro è accusata di aver evaso l’imposta sui redditi. La donna sostiene che quelle immagini, una volta diventate di dominio pubblico, l’hanno “devastata psicologicamente”.

Le due versioni

A metà luglio il fotografo è stato interrogato dalla polizia delegata dal pubblico ministero. Come spiegato dal legale dell’uomo, dalla pubblicazione di quelle immagini “non ci ha guadagnato nulla” e “dopo che sono apparse su altri siti le ha immediatamente rimosse dal blog. Non sapeva nemmeno chi fosse Soumahoro”.

Versione diversa dagli avvocati di Murekatete: quelle foto, non destinate alla divulgazione, sarebbero state pubblicate dall'indagato già 10 anni fa ma le didascalie sarebbero state modificate in occasione del caso Karibu, aggiungendo il cognome della donna e rendendole così facilmente reperibili nelle ricerche in rete.