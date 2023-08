Tragedia a Ferrara, malore davanti agli amici: muore 19enne

Ferrara, 14 agosto 2023 – Doveva essere una sera d’estate come tante, da trascorrere tra amici e spensieratezza. Ma per un ragazzo di 19 anni, quel sabato sera d’agosto ha assunto all’improvviso le tinte cupe della tragedia. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi. Il tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando ha iniziato a sentirsi male, crollando sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorritori.

Giunti in via Bologna, gli operatori dell’emergenza medica si sono subito resi conto che le condizioni del ragazzo erano molto gravi. Dopo le prime manovre di rianimazione, il 19enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona, dove però il quadro è precipitato. Circa mezzora dopo l’arrivo, il suo cuore ha cessato di battere.

Sull’accaduto sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte degli investigatori della polizia di Stato. La prima domanda a cui rispondere, è perché quel cuore così giovane si sia fermato all’improvviso.

Gli inquirenti dovranno capire innanzitutto se soffrisse di patologie pregresse o se all’origine del decesso ci siano altre cause. Non si esclude nemmeno – ma siamo ancora nel campo di ipotesi tutte da verificare –, l’assunzione di sostanze stupefacenti. Insomma, al momento siamo davanti a un giallo e gli investigatori procedono con i piedi di piombo. Nessuna pista è esclusa. A gettare luce sui punti ancora oscuri di questa terribile vicenda saranno gli accertamenti medico legali che potrebbero verosimilmente essere disposti dalla procura già nelle prossime ore. www.ilrestodelcarlino.it