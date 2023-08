Salario minimo, Schlein promuove raccolta firme on line

“Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma! Dopo mesi di battaglia in parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul salario minimo, ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa. 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. Non possono aspettare”.

Lo scrive sui propri social la segrertaria del Pd Elly Schlein, promuovendo on line la sottoscrizione della petizione a sostegno della pdl unitaria per il salario minimo legale a 9 euro depositata in Parlamento dalle opposizioni. “Metti la tua firma a supporto di una retribuzione giusta e per il salario minimo” , è lo slogan della campagna che campeggia sul sito www.salariominimosubito.it creato per la raccolta delle firme e rilanciato da Schlein. ASKANEWS