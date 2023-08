Covid, Oms: mantenere la sorveglianza e vaccinare

L’Oms raccomanda di mantenere la sorveglianza sulla malattia “per restare consapevoli della situazione e valutare il rischio, rilevando eventi significativi nei cambiamenti nelle caratteristiche del virus, nella sua diffusione e nella gravità della malattia, così come sul livello di immunità della popolazione”. E’ indicato inoltre il controllo della presenza del virus nelle acque reflue e fra gli animali.

Oms: “il rischio per la popolazione resta alto”

L’organismo chiede anche gli Stati di continuare ad offrire la vaccinazione contro il Covid-19 e di migliorare gli sforzi per aumentare la copertura della vaccinazione per tutte le persone nei gruppi ad alta priorità. L’Oms “continua a valutare alto il rischio di Covid-19 per la salute pubblica globale”. Il virus continua a circolare in tutti i paesi, “continua ad uccidere e a cambiare”, ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa a Ginevra sulla situazione sanitaria globale.

Diminuiscono i casi ma anche i paesi che riportano i dati

Da quando tre mesi fa e’ stata dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria globale, ha ricordato Tedros, “a livello globale il numero di casi segnalati, ricoveri e decessi, ha continuato a diminuire. Ma è anche diminuito in modo significativo il numero di Paesi che riportano i dati. Lo scorso mese solo il 25% dei Paesi ha segnalato decessi per Covid all’OMS e solo l’11% ha segnalato ricoveri ordinari e in terapia intensiva”. ANSA