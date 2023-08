Germania, turbina eolica crolla dopo una “raffica di vento”

Il bello delle “rinnovabili”… – Nei pressi della città di Rostock, in Germania, una turbina eolica, che dovrebbe generare energia sfruttando proprio il vento, è caduta in un campo di colza “a causa di una raffica vento”, o almeno, così dicono. Come potete vedere nel video, le altre due turbine a fianco, invece, sono del tutto ferme. Una sembrerebbe rotta (manca una pala) e l’altra non funziona.

