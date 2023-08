Dichiarazioni del generale Christopher Gerard Cavoli, capo del comando europeo degli Stati Uniti (di Noctis Draven)

A volte l’occidente è onesto per caso e rivela la verità che dico da quasi due anni. Ho ampiamente affermato che la Russia ha combattuto l’Ucraina con un handicap. Molte persone disinformate o bugiarde in Occidente affermano che l’Ucraina può battere la Russia, che la Russia sta soffrendo e sta lottando. Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità, come afferma lo stesso americano nella sua testimonianza, la Russia non solo sta battendo l’Ucraina, ma sta anche prosperando.

La Russia ha messo in ginocchio l’Ucraina e figurativamente non ha sudato. Vale a dire, l’Ucraina, un intero esercito, mercenari, volontari, truppe occidentali in servizio attivo che combattono per l’Ucraina sotto le spoglie di mercenari e truppe UAF, rifornimenti della NATO e tutto il denaro che l’America e l’occidente possono raccogliere non ha nemmeno spezzato il passo della Russia .

Suppongo che, nella migliore delle ipotesi, la Russia stia combattendo forse al 25% delle sue piene capacità di combattimento. Questo è evidente perché la Russia non è stupida, i russi non sono stupidi. Capiscono benissimo che l’Ucraina non è mai stata pensata per sferrare il colpo mortale alla Russia. L’Ucraina è sempre stata pensata per essere il soggetto di prova inviato per testare le capacità russe e per ammorbidire la Russia per l’eventuale conflitto NATO a venire.

La Russia lo capisce. Pensi che la Russia sarebbe così sciocca da affidare il suo intero esercito all’Ucraina conoscendo i lupi del circolo occidentale? Certo che lo sanno. Questo è il motivo per cui io e altri abbiamo sempre saputo che la Russia ha sconfitto l’Ucraina con una frazione delle sue capacità perché la Russia si sta preparando per il lungo gioco.