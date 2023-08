Extracomunitario toglie le chiavi dal bus in corsa

A motore e luci spente, l’autista del bus di linea riscee a fermarsi nella stazione di servizio: un passeggero esagitato aveva strappato le chiavi dal quadro

Momenti di tensione ieri sera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa a bordo di un bus di Air Campania con settanta passeggeri partiti da Napoli e diretti a Foggia. Un cinquantenne extracomunitario, partito da Napoli con la corsa delle 20:30 e diretto ad Avellino, non è sceso alla fermata prevista nel capoluogo irpino e dopo che il bus ha imboccato nuovamente l’autostrada ha cominciato ad inveire contro l’autista pretendendo che fermasse il mezzo per farlo scendere.

Di fronte al rifiuto dell’autista, l’uomo ha dato in escandescenze ed è riuscito a strappare le chiavi dal quadro del bus che in quel momento viaggiava a ottanta chilometri orari. A fari e motore spenti, è riuscito a continuare la marcia in folle fermando il bus nell’area di servizio Irpinia sud. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada allertati dall’autista, che hanno preso in consegna l’uomo. L’amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia, ha ringraziato personalmente il dipendente: «Non ha perso la calma in una situazione di estrema difficoltà e grazie alla sua abilità e prontezza ha evitato il peggio».

https://www.ilmattino.it