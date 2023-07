“Questo diventerà un pianeta prigione per tutta l’umanità”

di Jim Ferguson – È tempo che i nazionalisti patriottici, indipendentemente dall’appartenenza politica, capiscano che i globalisti cercano un nuovo mix marxista/fascista di totalitarismo.

Gli strumenti del loro commercio per distruggere e indebolire le nazioni sovrane includono l’immigrazione incontrollata di massa come testimoniato in Francia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti insieme ad altri paesi europei.

I tentativi dell’UE di assumere il comando militare britannico insieme ai nostri servizi di sicurezza e di intelligence attraverso la PESCO destano serie preoccupazioni.

L’attacco alla democrazia e alla libertà di parola insieme all’infiltrazione delle nostre democrazie occidentali è pienamente in corso, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, ma anche in tutto il mondo, incluse Australia e Nuova Zelanda.

I partiti politici come i conservatori e il partito laburista nel Regno Unito non sono più rappresentativi dei loro elettori tradizionali. Lo stesso vale anche in Canada e in altre nazioni.

È avvenuto un colpo di stato guidato da un sinistro tedesco con ambizioni imperialistiche simili a quelle del migliore amico di suo padre, Adolf Hitler. Si capisce che suo padre Eugen Schwab, stretto confidente di Hitler, era allora a capo della Escher-Wyss, una compagnia strategica della Germania nazista e aveva un proprio campo dove i prigionieri dovevano lavorare gratuitamente. Non commettere errori, i nostri governi sono stati catturati e l’apparato di controllo statale come le città di 15 minuti, #ULEZ e #CBDCs (moneta digitale) sono tutti progettati per schiavizzare l’umanità. Non servono ad altro scopo.

Il World Economic Forum è una copertura per un’acquisizione globale, ma sono coinvolti altri organismi sovranazionali con il globalismo aziendale. Il tuo benessere non ha importanza per loro.

Le loro attività criminali vengono ora smascherate. Biden e il suo #BidenCrimeFamilyExposed in particolare in #Ukraine sono in piena mostra con riciclaggio di denaro, traffico sessuale di minori e prelievo di organi insieme a narcotici illegali e proliferazione di armi.

Il membro del WEF membro e primo ministro britannico Sunak e i suoi investimenti finanziari in Moderna per un importo di $ 500 milioni attraverso una società che ha contribuito a creare (Thelema Partners) nelle Isole Caymen mentre spingeva un’ulteriore espansione nel Regno Unito degli interessi di Moderna mentre affermare che i vaccini erano “sicuri ed efficaci” in parlamento mostra un’ulteriore potenziale attività criminale che giustifica le indagini dei servizi di sicurezza e della polizia britannici. Servire una potenza straniera in segreto a scapito del Regno Unito o danneggiare i suoi cittadini è in violazione del National Security Act ed è un reato penale, ma anche i nostri servizi di sicurezza sono stati compromessi?

Un sindacato criminale globale ha condotto con successo un colpo di stato e, a meno che non venga smascherato e respinto, questo diventerà un pianeta prigione per tutta l’umanità.

L’azione locale può avere un impatto nazionale, ma ciò richiederà che ogni persona amante della libertà in ogni paese prenda una posizione e faccia qualcosa di positivo all’interno delle proprie aree collettive. Questa azione deve iniziare ora prima che l’apparato di controllo statale sia pienamente implementato. Abbiamo una breve finestra di opportunità per agire.

