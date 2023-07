Lo scienziato Nakamura: “i modelli climatici sono spazzatura”

LO SCIENZIATO DEL CLIMA Dr. Mototaka Nakamura:

Il dottor Nakamura ha conseguito un dottorato in scienze presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e per quasi 25 anni si è specializzato in condizioni meteorologiche anomale e cambiamenti climatici presso prestigiose istituzioni tra cui MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Tecnologia, JAMSTEC e Duke University.

“Nel suo libro The Global Warming Hypothesis is an Unproven Hypothesis, il Dr. Nakamura spiega perché la base di dati alla base della scienza del riscaldamento globale è “inaffidabile” e su cui non si può fare affidamento:

“Le temperature medie globali prima del 1980 si basano su dati inaffidabili”, scrive Nakamura.

“Prima che l’osservazione dell’intera superficie del pianeta via satellite iniziasse nel 1980, solo una piccola parte della Terra era stata osservata per le temperature con solo una certa precisione e frequenza. In tutto il mondo, solo il Nord America e l’Europa occidentale dispongono di dati affidabili sulla temperatura risalenti al XIX secolo».

Dal 1990 al 2014, Nakamura ha lavorato sulle dinamiche delle nuvole e sulle forze che mescolano i flussi atmosferici e oceanici su scala media e planetaria. Le sue basi erano il MIT (per un dottore in scienze in meteorologia), il Georgia Institute of Technology, il Goddard Space Flight Center, il Jet Propulsion Laboratory, le università Duke e Hawaii e l’Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia della terra marina.

Ha pubblicato oltre 20 articoli sul clima sulla dinamica dei fluidi. Non ci sono dubbi sulla credibilità o sulla base di conoscenze dell’uomo.

La “scienza del riscaldamento globale” di oggi è simile a una piramide capovolta costruita sul lavoro di alcuni modellisti climatici. Questi pionieri dell’AGW affermano di aver dimostrato che le emissioni di CO2 di origine umana sono la causa del recente aumento delle temperature e hanno quindi semplicemente proiettato in avanti tale riscaldamento. Ogni ricercatore sul clima da allora in poi ha dato per scontati i risultati di questi modelli originali, e ora siamo persino nella fase in cui il semplice testare la loro validità è considerato un’eresia.

Nakamura scrive: “I dati sui cambiamenti di temperatura media della superficie globale non hanno più alcun valore scientifico e non sono altro che uno strumento di propaganda per il pubblico“. E mentre i modelli climatici sono strumenti utili per gli studi accademici, “i modelli diventano inutili pezzi di spazzatura o peggio (poiché possono produrre risultati gravemente fuorvianti) quando vengono utilizzati per le previsioni climatiche“.

Le previsioni climatiche semplicemente non sono possibili, conclude Nakamura, e gli impatti della CO2 causata dall’uomo non possono essere giudicati con le conoscenze e la tecnologia che attualmente possediamo. I modelli semplificano grossolanamente il modo in cui funziona il clima.

Oltre a ignorare il sole, la modellazione semplifica drasticamente anche le dinamiche oceaniche su larga e piccola scala; cambiamenti di aerosol che generano nuvole (la copertura nuvolosa sono uno dei fattori chiave che determinano se abbiamo il riscaldamento globale o il raffreddamento globale); i driver dell’ice-albedo (“Senza una rappresentazione ragionevolmente accurata, è impossibile fare previsioni significative delle variazioni e dei cambiamenti climatici alle medie e alte latitudini e quindi all’intero pianeta”); e vapore acqueo.

Le previsioni climatiche soffrono anche di “regolazioni” arbitrarie di parametri chiave che semplicemente non vengono compresi.

NAKAMURA SULLA CO2

“Il sistema climatico reale o simulato realisticamente è molto più complesso di un sistema assurdamente semplice simulato dai giocattoli che sono stati utilizzati fino ad oggi per le previsioni climatiche, e sarà insormontabilmente difficile per quegli ingenui ricercatori del clima che hanno una comprensione nulla o molto limitata di fluidodinamica geofisica”, continua Nakamura.

“Le dinamiche dell’atmosfera e degli oceani sono aspetti assolutamente critici del sistema climatico se si spera di fare previsioni significative sulla variazione climatica”.

Inoltre, l’input solare è modellato come una “quantità che non cambia mai”, il che è assurdo.

“Sono passati solo diversi decenni da quando abbiamo acquisito la capacità di monitorare accuratamente l’energia solare in entrata. Solo in questi decenni è variato da uno a due watt per metro quadrato. È ragionevole presumere che non varierà più di quello nei prossimi cento anni o più a fini di previsione? Direi di no.

Puoi leggere il libro di Mototaka Nakamura gratuitamente su Kindle.

Armati dei fatti e poi diffondili, fatti come i tre raccolti di seguito (tutti estratti dal libro):

“[I modelli non hanno] alcuna comprensione della formazione/forzatura delle nuvole”.

“Si fanno supposizioni, quindi si apportano modifiche per supportare una narrazione.”

“I nostri modelli sono prese in giro da Topolino del mondo reale.”

FORZATURA SOLARE

L’emissione solare non è costante, IPCC, e la modulazione della nucleazione delle nuvole è una conseguenza chiave.

Durante i minimi solari, il campo magnetico del sole si indebolisce e la pressione verso l’esterno del vento solare diminuisce. Ciò consente a più raggi cosmici provenienti dallo spazio profondo di penetrare nell’atmosfera del nostro pianeta. È stato scoperto che questi CR nucleano le nuvole (Svensmark et al), con nuvole note per svolgere un ruolo cruciale nel sistema climatico terrestre.

Come Roy Spencer, PhD. scrive sinteticamente:

“Le nuvole sono il parasole della Terra e se la copertura nuvolosa cambia per qualsiasi motivo, si ha il riscaldamento globale o il raffreddamento globale”.