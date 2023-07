Milano, 22enne presa a calci per rapina: arrestato egiziano

Milano – L’ha spinta fino a farla cadere per terra. Poi, ha cercato di rapinarla della borsetta e dello smartphone e, davanti al suo tentativo di resistenza, l’ha presa a calci mentre era stesa al suolo. L’aggressione nella notte tra venerdì e sabato, verso le 3.45, in via Brofferio angolo piazza Bausan, zona Bovisa.

Il tentativo di rapina, fortunatamente, è stato interrotto dall’arrivo di alcuni passanti. L’aggressore, un 29enne egiziano irregolare in Italia, è scappato a mani vuote, ma è stato bloccato da una volante in via Candiani, arrestato e portato a San Vittore. La vittima, una 22enne italiana, è stata soccorsa e trasportata in codice vede all’ospedale Niguarda di Milano.

