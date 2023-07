Ragazza piange: “ho l’eco-ansia”. Pichetto Fratin: “grazie davvero”

Crisi climatica, il video della commozione del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin dopo l’intervento di una ragazza al Giffoni Film Festival in cui dice di avere “l’eco-ansia” e di non voler fare figli in un mondo così a rischio.

