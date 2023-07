Apologia di reato… speriamo sia un fake

Riceviamo e pubblichiamo

Io non riesco veramente a credere che questa immagine possa essere stata veramente postata dal Prof Matteo Bassetti sul suo profilo Facebook.

Io non riesco veramente a credere che questa immagine possa essere stata veramente postata da chicchessia abbia letto anche una sola riga su Auschwitz e sulle atrocità che in quel campo furono compiute.

Io non riesco veramente a credere che questa immagine possa essere stata veramente postata da un medico che, se veramente frequenta le corsie del nosocomio di cui è direttore di unità complessa, non può che conoscere il dolore della morte e la sofferenza che si può vedere, se si ha una minima sensibilità, negli occhi di coloro che hanno perso un congiunto, un amico, un collega a cui si voleva bene.

Io non riesco veramente a credere che questa immagine possa essere stata veramente postata da una persona adulta e scolarizzata.

Per questo io non riesco a credere che il Prof Matteo Bassetti possa aver postato, in totale capacità di intendere e volere, questa “nefandezza”.

Per questo auspico un suo intervento pubblico in prime time televisivo, magari su In Onda di La7 alle ore 20.30, trasmissione a lui cara, ove possa prendere le distanze da un atto che non posso veramente credere che un uomo, un medico, un direttore ospedaliero, possa aver compiuto.

In detta trasmissione, il famoso professore potrà cogliere l’occasione per informarci tutti di aver presentato esposto alla polizia postale al fine di permettere ai magistrati di tutelarlo da una “nefandezza” che, se non compiuta da lui, sarebbe stata compiuta contro di lui.

Se il Prof Matteo Bassetti non prenderà una chiara posizione di totale orrore, per questa immagine a lui collegata, ci sarà da chiedersi se la magistratura non dovrà agire per gravi reati da lui commessi e se l’ordine dei medici non dovrà tutelare il buon nome di coloro che tutti i giorni salvano vite umane sospendendolo dal diritto all’esercizio della professione.

Illustrissimo Prof Matteo Bassetti, noi “cittadini semplici”, Vax o No Vax, non possiamo pensare che lei non sia stato già raggiunto dalla polemica che sta montando contro di lei per questa immagine. Lei ha consuetudine con gli studi televisivi e possibilità di chiedere a giornalisti di intervistarla, si difenda da questa “nefandezza” per il suo bene.

Se non lo farà, noi “cittadini semplici” dovremo prendere atto che veramente la sua persona è caduta così in basso da postare quella “nefandezza”, in quel caso il nostro consiglio non potrà che essere di passare più tempo sui libri e meno in televisione.

Ignoto Uno